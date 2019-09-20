Состоялось заседание Коллегии министерства обороны

По завершении широкомасштабных оперативно-тактических учений, проведенных согласно утвержденному Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым плану, состоялось заседание Коллегии министерства обороны по итогам учений и девяти месяцев 2019 года, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

На заседании коллегии, проведенном с участием руководящего состава министерства, командиров и начальников штабов воинских объединений и соединений, а также должностных офицеров, с итоговым докладом выступил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

В своем выступлении, проанализировав итоги учений, министр обороны подчеркнул, что все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Согласно плану учений, войска успешно выполнили задачи по ведению широкомасштабных боевых операций.

Министр обороны отметил, что в ходе учений органы управления и оперативная подготовка войск были усовершенствованы, штабы успешно выполнили все возложенные на них задачи.

Министр обороны высоко оценил способности командного состава управлять войсками и боевой дух военнослужащих.

| 2019-09-20T16:34:04+00:00 20 сентября 2019, 21:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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