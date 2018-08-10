Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана

10 августа после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона один на один.

После завершения встречи тет-а-тет состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в расширенном составе с участием делегаций.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ затем состоялась церемония подписания документов с участием президентов Азербайджана и Таджикистана. После церемонии подписания документов, президенты обеих стран выступили с заявлениями для печати.

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