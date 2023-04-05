5 апреля в Душанбе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном один на один.

Как сообщает #, выступая на встрече, президент Эмомали Рахмон сказал:

— Уважаемый Ильхам Гейдарович, добро пожаловать в Таджикистан. Взаимоотношения наших народов имеют давние добрые традиции. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные отношения развиваются по многим направлениям. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению во всех форматах.

Готов сегодня обсудить с Вами состояние и перспективы взаимодействия наших стран, а также международные и региональные вопросы.

Еще раз добро пожаловать. Желаю Вам приятного пребывания в нашей стране.