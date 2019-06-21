SOCAR собирается расширить свою деятельность в Украине

Обсуждены возможности расширения деятельности Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев встретился с послом Украины в Азербайджане Владиславом Каневским.

В ходе встречи были обсуждены перспективы углубления двустороннего энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

Также были подчеркнуты приоритеты энергетической составляющей двустороннего экономического сотрудничества и значение расширения деятельности SOCAR в Украине.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью в рамках Совета инвесторов при президенте Украины.

Р.Абдуллаев отметил, что готов участвовать в заседаниях Совета инвесторов в будущем. В связи с этим направлено письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.

| 2019-06-21T16:33:59+00:00 21 июня 2019, 20:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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