SOCAR собирается расширить свою деятельность в Украине

Обсуждены возможности расширения деятельности Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев встретился с послом Украины в Азербайджане Владиславом Каневским.

В ходе встречи были обсуждены перспективы углубления двустороннего энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

Также были подчеркнуты приоритеты энергетической составляющей двустороннего экономического сотрудничества и значение расширения деятельности SOCAR в Украине.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью в рамках Совета инвесторов при президенте Украины.

Р.Абдуллаев отметил, что готов участвовать в заседаниях Совета инвесторов в будущем. В связи с этим направлено письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.