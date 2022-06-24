«На сегодняшних переговорах мы в принципе не обсуждали Минскую группу ОБСЕ, потому что она уже прекратила свою деятельность».

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что Минская группа прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции:

«Но, конечно же, мы обсудили постконфликтное урегулирование. Базой этого процесса являются трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении. Эти заявления признаются всеми как основание для движения вперед в направлении решения оставшихся вопросов».