Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева направила письмо генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле о прекращении своей деятельности в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО.

Информацию об этом распространила Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО.

В письме подчеркивается развитие сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО, важность многочисленных совместных проектов, связанных с организацией в сфере продвижения ценностей и принципов ЮНЕСКО в период деятельности Мехрибан Алиевой в качестве посла доброй воли с 2004 года. В частности, были отмечены Рамочное соглашение, подписанное между Азербайджаном и ЮНЕСКО в 2013 году, Фонд Доверия Азербайджан-ЮНЕСКО, поддержка проектов, реализуемых в ряде стран в таких сферах, как сохранение культурного наследия, образование девочек, гендерное равенство и другие.

В письме также содержится информация о политике и актах вандализма Армении в отношении культурного наследия и исторических памятников Азербайджана в течение почти 30-летнего периода оккупации. Подчеркивается, что ввиду того, что на нынешнем этапе Первый вице-президент принимает активное участие в масштабной работе по восстановлению и возрождению региона после освобождения наших территорий от многолетней оккупации, она не может выполнять обязанности посла доброй воли ЮНЕСКО.

В связи с вышеизложенным была выражена надежда на скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО на территории, освобожденные от оккупации, с целью оценки ущерба, нанесенного культурному наследию Азербайджана в результате армянской оккупации.

В письме говорится, что Азербайджан и впредь будет поддерживать фундаментальные принципы ЮНЕСКО и способствовать развитию сотрудничества с организацией.