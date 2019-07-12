Скоро баланс Bakı Kart будет возможно пополнять онлайн

Баланс транспортной карты Bakı Kart можно будет пополнять онлайн уже к концу этого года.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

Он также прокомментировал информацию о неработающих терминалах в городе: «Все терминалы работают, хотя иногда возникают технические проблемы, которые незамедлительно устраняются. На станциях метрополитена установлено 148, на автобусных остановках — более 50 терминалов. Ими ежедневно пользуются более 100 тыс. человек в день. Некоторые пополняют карту несколько раз в день».

| 2019-07-12T12:47:18+00:00 12 июля 2019, 14:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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