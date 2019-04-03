Сколько можно выжидать в окопах?..

«Они еще о наступлении, о новых территориях думают?», — наверное, прочитав последние бредовые заявления министра обороны Армении Давида Тонояна, так спросил бы любой человек, имеющий хотя бы малейшее представление о нагорно-карабахской проблеме.

И он, конечно, будет прав; действительно, не зря говорили древние греки, что, когда Боги наказывают людей, в первую очередь лишают их разума…

Признаться, с тяжелым сердцем мы начали читать все сообщения о венской встрече лидеров Азербайджана и Армении, в надежде найти хотя бы малейшее основание для оптимистических заключений.

Но их фактически нет. Единственное, что пока можно констатировать это, то, что Н.Пашиняну не удалось продвинуть свою идею о расширении формата переговоров, привлечь в процесс и нагорно-карабахских сепаратистов.

Но вернувшись из Австрии, он первым делом позвонил лидеру карабахских сепаратистов Бако Саакяну, наверное, чтобы сообщить ему детали переговорного процесса…

А так встреча продолжалась больше трех часов. Наверное, они не носили чисто «разведывательный характер».

Но после встречи лидер Армении не сделал никаких заявлений для прессы. Многие думали, что Пашинян, как минимум, что-то напишет в социальных сетях.

Первые дни после встречи со стороны Пашиняна никаких «откровений» не было. Потом все-таки комментарии последовали. Но нам запомнился лишь один элемент; Пашинян говорит, что его предшественники – Р.Кочарян и С.Саргсян были лидерами «карабахского движения», поэтому могли вести переговоры и от имени «НКР», он же им не является, поэтому не может говорить от имени карабахских армян. Как видно, и в Вене Пашинян не оставил свою идею об изменении формата переговоров, хотя он утверждает, что якобы речь идет не об изменении, а о расширении формата.

Надо сказать, что и азербайджанский президент не сделал подробных заявлений о деталях переговорного процесса. Это можно объяснить по-разному. Сразу на ум приходит, что, наверное, сторонам не удалось заметно продвинуться в отношении обсуждаемых проблем.

Но заметим, что и резких, язвительных заявлений, даже каких-то острых замечаний также не было, а это значит, что лидеры конфликтующих сторон еще не торопятся ставить окончательную точку на процессе. Наверное, он продолжится на уровне министров иностранных дел, а потом процесс вновь выйдет на уровень первых лиц Азербайджана и Армении.

Конечно, к первой встрече было повышенное внимание – за ее ходом внимательно следили не только в Азербайджане и Армении.

Причина ясна: Пашинян совсем новая персона в армянской политике и в отличие от своих политических предшественников обещал и до сих пор продолжает обещать не оставаться в «привычных рамках», в дозволенных границах политики, а выйти на новый уровень взаимоотношений не только с Москвой, но и со странами Запада.

Он до сих пор обвиняет США в том, что Вашингтон недолжным образом оценил последние события в Армении. Но и в Вашингтоне хотят убедиться, что в Армении действительно происходят серьезные изменения и признаки этих изменений американцы ищут в первую очередь в региональной политике Еревана и надо сказать, что пока их не находят.

Поэтому Вашингтон также внимательно следит за карабахским процессом. Мы не знаем, понимает ли сам Пашинян все тонкости этого процесса или нет, но ясно одно; революционный премьер своим поведением подтверждает иные прогнозы.

С самого начала армянской «бархатной революции» некоторые наблюдатели, особенно зарубежные, советуют не полагаться на слишком оптимистические прогнозы, высказываемые относительно новой власти Армении. Даже продолжают предупреждать, что с Пашиняном договориться будет гораздо труднее, потому что он является открытым популистом и довольно никудышным политиком и экономистом, который умеет только обещать, не отдавая себе отчет в том, что люди обещанного ждут не вечно. В один прекрасный день даже самому виртуозному фолк-политику придется отчитываться перед любимым плебсом.

Думается, что и нам не следует ломать голову над такими вопросами-головоломками, как «Чего может Пашинян, а чего не может?». В советское время была такая очень известная армейская поговорка: не умеешь — научим, не захочешь — заставим.

И мы должны сосредоточиться именно на этом; агрессора надо принудить к миру. Да, понятно, что силовой вариант разрешения конфликта, даже попытки оказать серьезное военное давление на Армению упирается в т.н. «российский фактор». Но есть еще одна известная поговорка: на все есть своя управа. Находить его должны наши политики и дипломаты.

Министр обороны Армении Тоноян говорит, что они якобы устали от этой окопной ситуации, постоянного оборонного состояния. Признаться, и мы устали – если не считать славные апрельские бои трехгодичной давности, и последние очень успешные военные операции в нахичеванском направлении, и мы устали выжидать в окопах, следить за монотонными и однообразными заявлениями сопредседателей Минской Группы…