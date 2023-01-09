Уже почти месяц продолжается акция протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди. Несмотря на наступление холодов протестующие сохраняют боевой настрой, распевают патриотические песни и демонстрируют решимость довести акцию до победного конца.

Но несмотря на огромное воодушевление организаторов акции, на международной арене происходит заметная активность армянского лобби, добивающегося со стороны мировых держав осуждения действий Азербайджана вплоть до применения санкций. Судя по мониторингу зарубежной прессы и профилей европейских политиков в социальных сетях, международная общественность уверена, что акция протеста азербайджанских экоактивистов привела к «полной блокаде» проживающих в Ханкенди армян. Последний такой материал выдало BBC (https://www.bbc.com/news/world-europe-64174164). Автор статьи связался по телефону с жителем оккупированного Ханкенди и веря ему на слово, приходит к выводу, что Азербайджан «держит в блокаде» 120- тысячное население Карабаха. Частое повторение в заявлениях различных мировых СМИ и политиков данной цифры уже дает свои плоды для армянской стороны. Мы то знаем, что после 44-дневной войны там живут максимум 15-20 тысяч человек. Но и как пресловутая цифра «жертв геноцида» в 1,5 миллиона армян, которых в Османской империи проживало максимум 1,2 миллиона, цифра 120 тысяч тоже входит в лексикон европейских политиков. Эта еще одна тенденция, с которой нужно бороться пока не поздно, чтобы потом не сталкиваться с обвинениями в том, как «азербайджанцы изгнали несчастных 120 тысяч армян из Карабаха».

А тем временем Азербайджан до сих пор не смог противопоставить информационным выпадам армянского лобби и довести до зарубежной аудитории существенные доводы причин проведения акции экоактивистов.

Зарубежные СМИ пестрят репортажами и интервью, в которых чиновники Армении и лидеры карабахских сепаратистов жалобно хнычут по поводу «блокады», приведшей население Ханкенди к грани «гуманитарной катастрофы». Некоторые азербайджанские дипломаты достойно отвечают на эти информационные выпады, однако этого недостаточно. Справедливый протест Азербайджана не доведен до международной аудитории, а армянское лобби умело использует этот пробел в своих коварных целях, обвиняя Баку в притеснениях карабахских армян. У нас же информация об акции экоактивистов, о деяниях руководства сепаратистов, которые инициировали всемирный вой, в основном нацелена на внутреннюю аудиторию.

Противодействовать инфоатаке стараются только некоторые турецкие, израильские и пакистанские СМИ – союзнические отношения дают о себе знать. Но, в СМИ большинства стран Европы и Америки, мы, к сожалению, проигрываем армянскому лобби.

Создавшаяся ситуация требует переосмысления роли азербайджанской журналистики в доведении объективной информации до международной аудитории. Несмотря на то, что азербайджанские СМИ освободились от кураторства Али Гасанова и Рамиза Мехтиева, превративших прессу в обслуживающих их интересы структуры, эта негативная тенденция все еще имеет продолжение. Сменилось руководство Совета Прессы, но, судя по развивающимся событиям, медиа-капитаны все еще ждут указания сверху.

Еще до начала Второй Карабахской войны ответственные за деятельность СМИ чиновники не вели должным образом информационную войну. Это было уделом отдельных журналистов, чьи заслуги даже не оценили как следует. Не ожидая никакой помощи от государства, они разоблачали вражескую ложь и развенчивали пропагандистские мифы Армении. Их потенциал до сих пор должным образом не использован. А в основной своей массе азербайджанские СМИ занимаются копипастом, что превращает информацию в банальный плагиат.

После деоккупации азербайджанских территорий туда было приглашено множество журналистов из зарубежных стран, чтобы они собственными глазами увидели все ужасы армянской оккупации и намерение властей Азербайджана возродить освобожденные земли. Что же мешает сейчас пригласить зарубежных журналистов для освещения акции протеста экоактивистов, чтобы они вновь убедились в очередной армянской лжи? Можно того же самого журналиста BBC пригласить на акцию экоактивистов, если нужно договориться с «миротворцами» и обеспечить ему доступ в Ханкенди. Пусть он своими глазами увидит пустые полки магазинов, где товары заранее разложены на полу, чтобы создать видимость дефицита.

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла о том, что Лачинский коридор служит только для гуманитарных целей, а не для перевозки оружия и подразделений армянской армии. Азербайджанские специалисты имеют полное право осуществлять мониторинги месторождений полезных ископаемых в зоне временного размещения российского миротворческого контингента. Согласно международному праву, Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана, на который распространяется суверенитет и законодательство. Так почему же обладая значительными медиа-ресурсами, азербайджанская сторона не может развеять армянскую ложь по поводу «блокады» Ханкенди? Полагаем, что ответить на этот вопрос должны не только многие представители СМИ, которые во всеуслышание заявляют о своем «высоком профессионализме», но, когда дело доходит до национальных интересов, предпочитают скромно молчать, или же ждут отмашки, но и те, которые дают эту самую отмашку…