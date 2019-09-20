Система обязательного медицинского страхования проходит тестирование

На первом этапе перехода в Азербайджане на обязательное медицинское страхование в работе информационных систем больниц могут быть определенные трудности. Об этом председатель Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев сказал во время мероприятия, посвященного теме «Медицинский бизнес-форум: текущая ситуация и перспективы», сообщает в пятницу Trend.

Алиев напомнил, что система обязательного медицинского страхования в стране будет применяться с января 2020 года, в связи с чем ведутся подготовительные работы. «До конца года во всех больницах будет создана система управления, обмен информацией будет осуществляться в электронном порядке, интегрируясь в нашу систему. Возможно, что в первое время перехода на обязательное медицинское страхование в Азербайджане работа информационных систем больниц будет не такой легкой, но регистрация и другие основные модули будут работать исправно. Система уже налаживается и проходит тестирование», — сказал он.

| 2019-09-20T13:02:57+00:00 20 сентября 2019, 15:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss