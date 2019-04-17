Синдром Элины…

4 апреля 2019 года ученица восьмого класса бакинской школы №162 Элина Гаджиева выбросилась с третьего этажа учебного заведения. А 7 апреля девочка скончалась в реанимационном отделении больницы им. Ага Мусы Нагиева (бывшая больница им. Семашко).

Под давлением общественности министерство образования было вынуждено начать служебное расследование. Была уволена с занимаемой должности и привлечена к уголовной ответственности директор школы №162 Севиндж Аббасова.

Как стало известно #, 15 апреля 2019 года ученица Бинагадинской школы № 126 Назрин Гулиева пыталась покончить с собой на Приморском бульваре, бросившись в море.

Мы связались с матерью девочки Гюнель Гулиевой. «Причиной попытки самоубийства были проблемы в школе. В этой школе на праздники собирают деньги с родителей учеников.

А у меня нет такой возможности, поэтому я не давала деньги. В школе на Назрин смотрели свысока, типа, ты бедная. Я как-то пожаловалась классному руководителю Севде Байрамовой на притеснения, которым подвергалась моя дочь, но она не отреагировала на мои слова», — рассказала Гюнель Гулиева.

Мы поговорили и с классным руководителем Севдой Байрамовой.

«Никакой попытки суицида не было, — заявила нам С.Байрамова.- Назрин просто гуляла по бульвару, захотела сделать сельфи на берегу моря, отступилась и упала в воду».

Она также опровергла высказывания Гюнель Гулиевой о том, что ее дочь в школе подвергалась притеснениям. «Это неправда. Мы уже сообщили об этом в министерство образования», — заявила Севда Байрамова.

Собирается ли Министерство образования провести служебное расследование?

Руководитель пресс- службы Минобразования Джасарату Валехову сказал #: «Служебного расследования не будет. Но проверку мы все же проводим».

«Дети уже не хотят молчать и терпеть. Раньше дети, обращаясь к нам за помощью, просили сохранить анонимность. Теперь этого нет. Я бы назвала это синдромом Элины», — сказала руководитель Союза детей Азербайджана Камаля Агазаде.

Мы надеемся, что Министерство образования все же проведет служебное расследование, и притеснения Назрин Гулиевой прекратятся. Ведь никто не может гарантировать, что она не повторит попытку суицида. Кстати, Назрин Гулиевой тоже четырнадцать лет, как и покойной Элине Гаджиевой.