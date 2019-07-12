Шварценеггер ответил на слова Трампа о своей «смерти»

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в пятницу в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа предложил ему опубликовать налоговые декларации. Данную запись актер разместил в Twitter, передает ТАСС.

В четверг корреспондент при Белом доме американского интернет-портала Yahoo News Хантер Уокер в своем микроблоге привел слова Трампа о Шварценеггере. По словам Уокера, американский лидер на встрече с руководителями соцсетей обратил внимание на то, что рейтинги реалити-шоу «Ученик знаменитости» (The Celebrity Apprentice) значительно снизились после того, как вести его стал Шварценеггер. До него ведущим был сам Трамп.

По словам Уокера, президент сказал, что Шварценеггер «прекратил существование» как ведущий данного шоу. Шварценеггер в ответ на это написал: «Я все еще здесь. Хотите сравнить налоговые декларации, Дональд Трамп?»

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Он под разными предлогами отказывается это сделать. В апреле текущего года Трамп заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.