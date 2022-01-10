Актриса Джейми Ли Кертис и актер Арнольд Шварценеггер стали единственными звездными гостями церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Они «посетили» церемонию в режиме онлайн, записав видеосообщения в поддержку мероприятия и его организатора — Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA).

Джейми Ли Кертис напомнила о меценатских заслугах HFPA. «Они занимаются благотворительностью тихо, не на камеру, на специальных вечерах. Пару из таких вечеров я вела сама», — поделилась она.

Шварценеггер поблагодарил HFPA за поддержку искусства. «Когда я закончил карьеру бодибилдера и приехал в Голливуд, чтобы покорять кино, я часто слышал советы сменить фамилию, которую якобы никто не сможет произнести. Потом меня просили избавиться от акцента. Мне все время говорили нет, и только HFPA говорила — да, да, да», — вспоминает артист, в 1977 году получивший «Золотой глобус» в номинации «Открытие года».