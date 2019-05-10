Сегодня в Грузии будет утверждена комиссия в связи с Кешикчидаг

«Комиссия в связи с монастырским комплексом Кешикчидаг будет утверждена на сегодняшнем заседании правительства».

Как сообщает местное бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сказал на брифинге, предшествующем сегодняшнему заседанию правительства.

По его словам, председателем комиссии станет замминистра иностранных дел, и начнется диалог с азербайджанской стороной: «Вход в монастырский комплекс будет возможен, как и раньше. Этот вопрос чуткий как для меня, так и любого грузина. У нас имеется интенсивная коммуникация с азербайджанскими коллегами. Достигнуто согласие и создана комиссия».

М.Бахтадзе отметил, что аналогичная комиссия будет создана и в Азербайджане: «Азербайджан дружественная нам страна, стратегический партнер и любое решение будет принято в соответствии с духом этих отношений».

| 2019-05-10T16:06:07+00:00 10 мая 2019, 19:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss