Сборная Испании стала победителем женского чемпионата Европы по баскетболу

Женская сборная Испании по баскетболу во второй раз подряд стала победителем чемпионата Европы. Турнир проходил в Сербии и Латвии.

В финале, который проходил в Белграде, испанки со счетом 86:66 переиграли команду Франции. Бронзовые медали завоевала сборная Сербии, которая в матче за третье место оказалась сильнее британских баскетболисток со счетом 81:55. Сборная Испании одержала победы во всех шести матчах на турнире — на групповом турнире они переиграли команды Украины (95:77), Великобритании (67:59) и Латвии (59:56). В четвертьфинале испанские баскетболистки оказались сильнее россиянок (78:54), а в полуфинале обыграли сербок (71:66).

Сборная России в матче за 5-6-е места уступила команде Швеции (52:57) и лишилась шансов пробиться на Олимпиаду 2020 года в Токио, заняв восьмое место. В квалификационный турнир на Игры-2020 попали шесть лучших сборных по итогам чемпионата Европы, пятое место заняла команда Бельгии.

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы в четвертый раз в своей истории и в третий за четыре последних турнира. Самой титулованной командой является сборная СССР, побеждавшая 21 раз. Три победы в активе сборной России, последняя из которых датирована 2011 годом.

Француженки в четвертый раз подряд уступили в финале первенства континента, с 2009 года сборная Франции неизменно завоевывает медали турнира. Французская команда побеждала на чемпионате Европы дважды, по разу победителями турнира становились сборные Болгарии, Италии, Литвы, Польши, Сербии, Украины и Чехии.

Место проведения чемпионата Европы 2021 года определится 15 июля. На право принять турнир претендуют две совместные заявки — Испании и Франции, а также Украины и Швеции.