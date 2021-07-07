Сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Испании в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, передает ТАСС.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Италии отличился Федерико Кьеза (60-я минута). У испанцев мяч забил Альваро Мората (80). В серии пенальти итальянцы оказались точнее — 4:2.

Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне и начнется в 23:00 (GMT+4). Сборная Италии сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся команды Англии и Дании. Игра пройдет 7 июля в Лондоне.