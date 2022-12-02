Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре и стала обладательницей последней путевки в плей-офф турнира.

Игра, прошедшая 2 декабря на арене «Стэдиум 974» в столице Катара Дохе, завершилась со счетом 3:2 в пользу швейцарцев.

В составе победителей отличились Шердан Шакири (на 20-й минуте), Брил Эмболо (на 44-й) и Ремо Фройлер (на 48-й). Голы за сборную Сербии забили Александр Митрович (на 26-й) и Душан Влахович (на 35-й).

В другой игре этой же группы сборная Камеруна нанесла поражение команде Бразилии. Единственный гол на второй добавленной к основному времени встречи минуте забил Венсан Абубакар.

Бразильцы уже после второго тура группового раунда обеспечили себе выход в плей-офф мирового первенства — после побед над сербами и швейцарцами. Три остальные команды в группе G сохраняли шансы на попадание в 1/8 финала чемпионата мира.

Сборной Камеруна необходимо было побеждать соперников и ждать благоприятного результата в параллельной встрече — между командами Швейцарии и Сербии. Несмотря на одержанную победу, камерунцы остались за бортом плей-офф — из-за выигрыша швейцарцев у сербов (3:2).

Швейцарцы набрали шесть очков и заняли второе место в группе G. Лидерами квартета стали бразильцы (6). Команда Камеруна финишировала третьей (4), а Сербии — четвертой (1).