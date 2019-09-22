Саудовская Аравия изменила условия поставки нефти в Японию

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера JXTG Nippon Oil & Energy об изменениях условий поставки нефти в связи с атакой на предприятие. Об этом 22 сентября сообщает Nikkei.yt

Выяснилось, что с японской компанией были проведены консультации по переходу на поставки менее качественной сырой нефти с октября текущего года.

Как поясняет TACC, такое сырье дешевле закупать, но сложнее и дороже перерабатывать. По мнению японских экспертов, это приведет к росту цен на бензин в стране.

Отмечается, что Саудовская Аравия является крупнейшим поставщиком нефти для Японии.

Ранее, 19 сентября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что после атаки на Saudi Aramco мировой рынок нефти «лихорадит». Однако, по его словам, это не отразится на ценах на сырье в долгосрочной перспективе.

14 сентября стало известно, что два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на нефтяные предприятия государственной компании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье (iz.ru)

| 2019-09-22T16:31:46+00:00 22 сентября 2019, 16:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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