Саррадж обсудил с шейхами племен востока Ливии «нападение» на Триполи

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж обсудил в Тунисе с шейхами и старейшинами племен востока Ливии «нападение» на Триполи, говорится в заявлении на официальной странице ПНС в Facebook.
«Глава президентского совета ПНС Файез Саррадж принял в среду вечером в своей резиденции в Тунисе шейхов, старейшин и знать племен восточного региона (Ливии — ред.). Состоялся откровенный диалог о нападении, которому подверглась столица Триполи, и которое заставило ливийцев противостоять друг другу, привело к большим людским потерям и начало угрожать социальной ткани страны», — сообщается в заявлении.
Глава ПНС также заявил, что есть те, кто пытаются представить конфликт в Ливии как «противостояние востока и запада страны» и спровоцировать «раскол и смуту».
Кроме того, в ходе встречи Саррадж призвал представителей племен «удержать своих детей от участия в войне» и подчеркнул необходимость восстановления Ливии.