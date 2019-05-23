Саррадж обсудил с шейхами племен востока Ливии «нападение» на Триполи

«Глава президентского совета ПНС Файез Саррадж принял в среду вечером в своей резиденции в Тунисе шейхов, старейшин и знать племен восточного региона (Ливии — ред.). Состоялся откровенный диалог о нападении, которому подверглась столица Триполи, и которое заставило ливийцев противостоять друг другу, привело к большим людским потерям и начало угрожать социальной ткани страны», — сообщается в заявлении.