Самая низкая явка была зафиксирована в ходе протестов движения «желтых жилетов»

Самая низкая явка с ноября 2018 года была зафиксирована во Франции в ходе 25-й подряд субботы протестов движения «желтых жилетов». По данным МВД, которые приводит телеканал CNews, в общей сложности по всей стране на манифестации вышли 18,9 тыс. человек, из них 1,4 тыс. — в Париже.

Коллектив «Желтое число» (Nombre jaune), состоящий из участников движения, приводит иные данные — 40,3 тыс. человек, что все равно меньше, чем было, по их же данным, на прошлой неделе (60,7 тыс.). МВД же на прошлой неделе насчитало 23,6 тыс. манифестантов по всей стране, из них в столице — 2,6 тыс.

Несмотря на то, что в большинстве городов манифестации уже завершились, в Париже некоторые «жилеты», прибывшие на площадь Наций, по-прежнему не спешат расходиться. Полиция пока не предпринимает никаких действий по разгону толпы, лишь следит за тем, чтобы люди не выходили на проезжую часть. Примечательно, что за весь день в Париже полицейские ни разу не прибегли к спецсредствам вроде гранат с газовыми шашками или водометов.

Чуть хуже ситуация сложилась в Ла-Рош-сюр-Йон, где на фоне призывов в соцсетях собраться со всей страны власти приняли решение вообще запретить акции протеста в центре города. Тем не менее прибывшие из ближайших коммун и соседних департаментов несколько сотен «жилетов» все же вошли в запрещенный район. Стражам порядка несколько раз пришлось применить слезоточивый газ, чтобы вытеснить толпу из запретной зоны, а позже с кругового перекрестка, который манифестанты на время заблокировали с помощью пластиковых блоков с водой. На данный момент противостояние завершилось, ни погромов, ни жестких столкновений с полицией зафиксировано не было, сообщае