Генпрокуратура Узбекистана сообщила в понедельник, что в ходе протестов в республике Каракалпакстан, которые вспыхнули на прошлой неделе в связи с планами ограничить автономию региона, были убиты 18 человек.

«В Нукусе в результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм», — сказал прокурор Аброр Маматов.

При разгоне выступлений сотрудники сил безопасности задержали свыше 500 человек, многие из которых уже отпущены, заявила пресс-служба Национальной гвардии. Также, как отметили в ведомстве, во время беспорядков пострадали более 240 человек, из них примерно 90 – доставлены в больницы.

Крупные протесты прошли в столице автономной республики, Нукусе, и ряде других городов. Их участники выразили несогласие с инициативой властей Узбекистана, которые в июне обнародовали проект поправок в Конституцию. предлагалось, в том числе, исключить из Основного закона положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основе результатов всеобщего референдума.

Во время визита в регион 2 июля Мирзиеев выступил за сохранение в новой редакции Конституции пункта о суверенитете Каракалпакстана.

В парламенте Узбекистана в понедельник проголосовали за продление срока всенародного обсуждения проекта поправок в Конституцию на 10 дней, до 15 июля. (svoboda.org)