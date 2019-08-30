Роттердам примет «Евровидение-2020»

Нидерландский город Роттердам был выбран для проведения конкурса «Евровидение» в 2020 году, сообщается на сайте конкурса.

«Это Роттердам 2020! Роттердам был выбран в качестве принимающего города для 65-го конкурса песни «Евровидение» после напряженного состязания с южным голландским городом Маастрихт», — говорится в сообщении, пишет Интерфакс.

«Евровидение-2019» проходило в израильском Тель-Авиве. Конкурс выиграл представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Российский певец Сергей Лазарев занял третье место.