Роттердам примет «Евровидение-2020»

Нидерландский город Роттердам был выбран для проведения конкурса «Евровидение» в 2020 году, сообщается на сайте конкурса.

«Это Роттердам 2020! Роттердам был выбран в качестве принимающего города для 65-го конкурса песни «Евровидение» после напряженного состязания с южным голландским городом Маастрихт», — говорится в сообщении, пишет Интерфакс.

«Евровидение-2019» проходило в израильском Тель-Авиве. Конкурс выиграл представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Российский певец Сергей Лазарев занял третье место.

| 2019-08-30T15:45:19+00:00 30 августа 2019, 16:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss