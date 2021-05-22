Сегодня музыкальная общественность узнает, в какой стране пройдет следующий конкурс «Евровидение». В Роттердаме состоится финал песенного конкурса «Евровидение», сообщает #.

Представительница Азербайджана — певица Самира Эфенди успешно преодолела полуфинальный этап и прошла в финал. Полюбившийся всем хит Mata Hari вновь прозвучит на сцене евросонга.

Эфенди выйдет на сцену под порядковым номером 21. Песня победила в национальном отборе из 229 композиций азербайджанских и иностранных авторов и была написана и спродюсирована голландским трио музыкантов – Эми Ван Дер Вел, Люком Ван Бирсом и Тони Корнелиссеном.

В записи песни использованы азербайджанские национальные инструменты — зурна и нагара, звучат этнические мотивы и фраза Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən. Также в сценическом номере Эфенди использован элемент азербайджанского национального танца яллы.

А вчера ночью на своей странице в Instagram Самира пояснила, какое значение имеет в ее шоу змея:

«Это одновременно отсылка к моей прошлогодней песне «Клеопатра», как известно, эта великая женщина умерла от укуса змеи. В то же время это относится и к Мата Хари. Ее обвинили в шпионаже, и мы хотели показать эту ее сторону посредством коварной и опасной змеи…».

По словам певицы, ее песня посвящена сильным женщинам, подчеркивая, что женская сила не может сравниться ни с чем.

В Роттердаме с Самирой случилась еще одна история — история любви. Норвежский музыкант Tix признался, что сражен красотой азербайджанской девушки и покорен ее выступлением.

Вчера ночью певец выложил на своей странице в Instagram видео, в котором расставляет все точки над i в истории своей любви к Эфенди.

А мы напомним, что голосовать за Самиру Эфенди смогут все, кроме жителей Азербайджана. 26 финалистов в последний раз выйдут на сцену Ahoy и судьбу их решат зрители и профессиональное жюри каждой страны участницы.

Напомним, что к исполнителям «Большой пятерки» — Италии, Франции, Великобритании, Германии и Испании из двух полуфиналов присоединились Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия, Азербайджан, Норвегия, Израиль, Россия, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

Представитель Нидерландов на правах хозяина конкурса также не участвовал в предварительных отборах и автоматически принимает участие в финале.