Россия сообщила Турции о полном отводе курдских отрядов, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Москва проинформировала Анкару о полном отводе курдских вооруженных формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал TRT.
Ранее о досрочном отводе вооруженных подразделений из зоны безопасности в северо-восточных районах Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Агентство Anadolu сообщает, что российская военная делегация в Анкаре во вторник продолжила вести переговоры, начатые накануне. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что стороны обсудят совместное патрулирование в Сирии и вывод курдских отрядов.
| 2019-10-29T23:16:04+00:00 30 октября 2019, 01:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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