Россия сообщила Турции о полном отводе курдских отрядов, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Москва проинформировала Анкару о полном отводе курдских вооруженных формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал TRT.
Ранее о досрочном отводе вооруженных подразделений из зоны безопасности в северо-восточных районах Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Агентство Anadolu сообщает, что российская военная делегация в Анкаре во вторник продолжила вести переговоры, начатые накануне. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что стороны обсудят совместное патрулирование в Сирии и вывод курдских отрядов.