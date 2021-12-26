Министерство обороны России объявило о завершении военных учений на границе с Украиной. «Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов», — сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ, обнародованном в субботу, 25 декабря.

Как указывается в сообщении, в течение месяца маневры проходили, в частности, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в республиках Северного Кавказа и в аннексированном Крыму. При этом в этих приграничных воинских частях будет поддерживаться «высокая боевая готовность», для чего «на период новогодних праздников будут назначены дежурные подразделения, средства усиления», заявили в Минобороны.

Наращивание российских войск на границе с Украиной начиная с октября стало вызывать обеспокоенность в Украине и в странах Запада. Лидеры западных государств опасаются, что Москва готовится к войне. Во время видеосаммита 7 декабря президент США Джо Байден пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину «жесткими санкциями, в том числе экономическими» в случае военной эскалации конфликта с Украиной. (DW)