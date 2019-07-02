Российские туристы предпочтут Болгарию и Турцию

Азербайджанское направление отдыха будет интересно лишь 10–15% российских туристов, не имеющих возможности вылететь в Грузию из-за закрытия авиасообщения с Россией.

Политические протесты в Тбилиси, и последовавшее вслед за этим обострение отношений между Грузией и Россией вынудит больше сотни тысяч россиян отказаться от поездок в Грузию. На этом фоне многие отечественные специалисты сферы гостеприимства ожидают, что Азербайджан заменит российским туристам грузинское направление и обсуждают, справится ли местная индустрия туризма с большим турпотоком из России.

Между тем, альтернативой Грузии для россиян является не только и не столько Азербайджан. На рынке туристической индустрии у российских путешественников весьма популярна Турция и Болгария, сказал # завкафедрой туристического бизнеса Азербайджанского университета туризма и менеджмента Бахадыр Билалов. По мнению специалиста, именно Болгария и Турция будут делить пальму первенства, поскольку обе страны пользуются особым интересом у российских туристов и теперь количество отдыхающих здесь россиян, безусловно, увеличится.

«Азербайджан также может использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу. Однако учитывая конкуренцию традиционно любимых россиянами мест отдыха, в нашу страну приедет не более 10-15% российских туристов, планировавших отдых в Грузии», — полагает Билалов.

Действительно, россияне лидируют по числу иностранных туристов, посетивших популярные направления в Турции в текущем году. С начала года в эту страну въехало более 1,6 миллиона граждан России, сообщает агентство Anadolu. Второе и третье место по количеству прибывших туристов заняли Германия и Болгария — более 1,2 миллиона и 983 тысячи отдыхающих соответственно. Кроме того, были названы наиболее популярные туристические регионы страны, которыми оказались Анталья, Стамбул и Мугла. Эксперты отмечают, что дело не в интересе к Болгарии, а в том, что туристы выбирают всё более дешёвые отели и бронируют меньшее число ночей. В результате, многие авиакомпании меняют даты вылетов, а туроператоры выбирают более бюджетных перевозчиков.

В то же время запрет на авиарейсы из России в Грузию не повлияет на количество российских туристов, посещающих эту страну самостоятельно – на автомобилях. По оценкам экспертов, абсолютное большинство россиян приезжали и будут приезжать в Грузию самостоятельно. На сегодняшний день, по данным экспертов туристического рынка, в Грузии находятся тысячи самостоятельных туристов из РФ. Основную роль в российском самостоятельном турпотоке при этом, по их словам, сейчас играет автомобильный транспорт. Число туристов, выбирающих такой путь в Грузию, точно неизвестно, но предположительно, речь идет о нескольких тысячах человек в месяц.

В результате даже после вступления в силу официальных запретов на полеты в Грузию туристы продолжат посещать страну — при помощи стыковочных рейсов или наземного транспорта. Ежедневно наземным транспортом в Грузию приезжает множество россиян, и так будет продолжаться и после 8 июля, то есть даты вступления в силу официальных запретов на полеты в Грузию из России российских и грузинских перевозчиков. Те, кто не поедут на машинах, будут летать стыковочными рейсами, через ближайшие страны.

Интерес российских путешественников к Азербайджану, безусловно, ведущий фактор, позволяющий делать прогнозы о предпочтениях. Выберут ли россияне азербайджанское направление отдыха из-за сложностей поездок в Грузию? Если верить местным средствам массовой информации, количество российских туристов растет из года в год, а в минувшем году нашу страну посетило немногим менее 900 тыс. человек. Но несмотря на громкие заголовки в СМИ, речь идет о российских гражданах, посещающих нашу страну с различными целями, а число туристов доподлинно неизвестно.