Современные музеи Баку вызывают интерес не только у туристов, но и пользуются большой популярностью у местного населения. Но есть в столице Азербайджана музеи, о которых вообще мало кто слышал. А есть и такие, которые открылись недавно, и стали очень популярными.

# предлагает подборку самых неординарных, современных музеев Баку, посещение которых оставит неизгладимое впечатление даже у самых искушенных лиц:

Танкер-музей «Сураханы»

Прежде всего, это первый в мире танкер–музей. Танкер «Сураханы» был одним из крупных и современных танкеров своего времени, сыграл большую роль в истории нефтеперевозок Азербайджана по морю. Танкер имеет длину 123,5 метра и дедвейт 4696 тонн, и относится к типу судов «Инженер А. Пустошкин», спущенных впервые на воду в Каспийском море в 1957 году. Решение о превращении танкера «Сураханы», который ранее использовался в качестве нефтеочистительной станции ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», в музей было принято в 2017 году.

Но, прежде чем превратить танкер в музей, в нем был проведен капитальный ремонт и реконструкция. Гостей встречают виртуальные капитан и его главный помощник, которые рассказывают о членах экипажа корабля и их обязанностях.

Музей разделен на несколько залов — «Швартовые и якорные операции», «Дух Каспия», «Суда и судоходство», «Навигация и коммуникация», «Грузоперевозки», «Солидарность в ценностях, приверженность развитию», «Галерея моряков» и др. Вся экспозиция основана на современных интерактивных решениях и будет интересна для людей всех возрастов. В музее есть ресторан, где можно отведать блюда как национальной кухни, так и блюда из морепродуктов.

О бакинском корабле–музее уже ходят легенды. Туристы из различных стран мечтают посетить это неповторимое место, которое не случайно прозвали «мостом между прошлым и будущим», так как в музее уникальным образом сочетаются современные технологии и старинные экспонаты.

Парк военных трофеев

Парк военных трофеев – особое место для бакинцев и гостей города. В первую очередь этот музей под открытым небом является символом нерушимого духа, силы и веры азербайджанского народа, территории которого были оккупированы армянскими агрессорами на протяжении почти 30 лет.

Музей появился в Азербайджана недавно, но уже стал одним из самых часто посещаемых мест столицы. Парк военных трофеев находится на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку. Один из самых крупных экспонатов парка – инсталляция «Карабах – это Азербайджан!», изготовленная из номерных знаков более двух тысяч автомобилей, взятых в качестве трофея у армянских фашистов на освобожденных территориях Азербайджана, в Карабахе.

Большая часть экспонатов рассказывает о военных преступлениях Армении, в том числе ракетных ударах, которым были подвергнуты азербайджанские города и районы, расположенные вдали от зоны боевых действий, убийстве и ранении мирных жителей, обломки ракеты «Искандер-М», выпущенной захватчиком по мирному населению Азербайджана. В парке также экспонируется часть военной техники, взятой в качестве трофеев у армянских захватчиков в ходе 44–дневной Отечественной войны — танки, боевые машины, артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, стрелковое оружие, военные транспортные средства. Каждый уголок парка свидетельствует о мощи азербайджанской армии и безмолвно указывает на то, что фашизм в современном мире недопустим и не пройдет. Парк открыт ежедневно, с 10.00 до 19.00. Нерабочий день – понедельник.

Музей таможенной службы Азербайджана

В этом уникальном и загадочном месте хранятся самые настоящие сокровища — конфискованные произведения искусства, старинные иконы и золотые украшения, редкие ковры и антикварная посуда. И это лишь малая часть из того, что уже было задержано бдительными сотрудниками таможни. Музей поражает обширной коллекцией, представляющей шедевры искусства Западной Европы, России, стран Востока, а также Азербайджана. Расположен музей по адресу: проспект Иншаатчылар, 2.

Музей был создан в целях ознакомления сотрудников таможни и общественности с образцами главных привозных и вывозных предметов, с контрабандными товарами и средствами сокрытия контрабанды.

Музейное собрание также составляют документы и фотографии, отражающие историю таможни, а также произведения искусства, созданные различными мастерами. В музее представлены экспонаты, охватывающие различные периоды, а также предметы, изъятые при попытке вывоза из Азербайджана контрабандным путем.

Музей жертв политических репрессий

Этот музей был создан в мае 2019 года в административном здании аппарата Государственной пограничной службы Азербайджана в рамках мероприятий, посвященных 100-летию создания органов пограничной охраны АР. В здании музея функционировали основные репрессивные органы государства: Чрезвычайная комиссия, Народный комиссариат внутренних дел и Комитет государственной безопасности. В подвале находились камеры содержания, следственные комнаты, места расстрела приговоренных к смертной казни.

Экспозиция музея свидетельствует о самых печальных страницах азербайджанской истории, репрессивной политике СССР в 1920-1950-х годах, в результате которой десятки тысяч общественных и государственных деятелей, представителей науки, культуры, искусства, рядовых граждан были подвергнуты политическим репрессиям. Несмотря на то, что во второй половине 1950-х годов жертвы политических репрессий были реабилитированы, в тот период был установлен запрет на распространение какой-либо информации о репрессиях. Лишь после обретения независимости общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 15 марта 1996 года был подписан закон «О реабилитации жертв политических репрессий», благодаря которому этим событиям впервые была дана правовая оценка.

Основу экспозиции музея составляют фотографии и документы, полученные из Архива политических документов Управления делами Президента Азербайджана, и других архивных структур. Некоторые документы получены из российских архивов и музея политических репрессий Казахстана — АЛЖИР.

Музей бытовых отходов

Музей «Из отходов – в искусство» был создан в Баку по инициативе ОАО «Чистый город». Экспозиция этого необычного музея составлена по итогам нескольких международных выставок «От отходов к искусству», проведенных в Баку. Приглашенные зарубежные художники и скульпторы дали вторую жизнь бумагам, автомобильным частям и стеклу, сотворив из груды ненужных вещей произведения искусства.

В основе экспозиции музея – экспонаты Международной выставки «От отходов к искусству», которая проводит ОАО «Чистый город» по инициативе Фонда Гейдара Алиева и при совместной организационной поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», общественного объединения IDEA и художественной галереи «Q Gallery» в Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала».

Музей железнодорожного транспорта

Это совершено новое место для бакинцев и гостей столицы ждет своего открытия. Музей расположен в здании железнодорожного вокзала 1926 года, где расположена знаменитая Башня Сабунчинского вокзала. Экспозиция музея уже готова, но пока что скрыта от глаз посетителей. В Музее ждут официальное открытие, которое задерживается в связи с карантином и пандемией. Таким образом, скоро в Баку, в центре города появится еще одно уникальное место, свидетельствующее о богатой истории столицы Азербайджана.