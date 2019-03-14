Роналду и Месси в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список из четырёх футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Как передаёт «Чемпионат», в числе претендентов на награду оказались: нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ливерпуля» Садио Мане и полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане.

Роналду оформил хет-трик в матче с «Атлетико», Месси впервые в карьере отметился дублем и двумя результативными передачами в игре с «Лионом», на счету Мане дубль в ворота «Баварии», а в активе Зане точный удар и ассистентский хет-трик во встрече с «Шальке».