Роналду и Месси в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список из четырёх футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Как передаёт «Чемпионат», в числе претендентов на награду оказались: нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ливерпуля» Садио Мане и полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане.

Роналду оформил хет-трик в матче с «Атлетико», Месси впервые в карьере отметился дублем и двумя результативными передачами в игре с «Лионом», на счету Мане дубль в ворота «Баварии», а в активе Зане точный удар и ассистентский хет-трик во встрече с «Шальке».

| 2019-03-14T10:25:30+00:00 14 марта 2019, 11:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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