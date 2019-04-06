Родные Майкла Джексона ответила на обвинения в педофилии

Родственники и друзья Майкла Джексона в ответ на картину «Покидая Неверленд» Дэна Рида, обвиняющую певца в педофилии, представили собственный документальный фильм — «Неверленд из первых рук». Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Как уточняется, в съёмках фильма приняли участие продюсер певца, племянники и технический директор.

По их словам, они никогда не замечали никаких склонностей звезды к педофилии и решительно осуждают тех, кто распространяет подобные слухи.

Отмечается, что после выхода картины «Покидая Неверленд» близкие Джексона предъявили телеканалу HBO судебный иск на сто миллионов долларов за оскорбление чести и достоинства исполнителя.

Как писал Лайф, ранее биограф певца обнаружил противоречия в картине Рида, а портал WikiLeaks опубликовал расследование ФБР в отношении американского певца по делу о педофилии.