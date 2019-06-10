Революция в мире медицины: от священных калош к священным кальсонам

Этаким освежающим ветерком в летнюю жару пришла в один южный город новость, вызвавшая всеобщий интерес и массовое обсуждение. Особо неистово вели себя обитатели социальных сетей. Они темпераментно обсуждали видео-ролик о целительных свойствах калошей. Да, именно так. Оказывается, в социальные сети просочилось видео, где жители некоего села, расположенного в добрых 400 километрах от южного города собрались в доме того, кто покинул этот бренный мир три десятка лет назад.

Уходя в лучший из миров, покойный не взял с собой ничего. Оставил он на этом свете и свои калоши. Покуда покойник не был покойником и, соответственно, жил достойной жизнью, его калоши не представляли общественного интереса. Все изменилось после смерти достойного сельчанина. Он сам обрел статус человека святого. И святость его распространилась, в том числе, на предметы его гардероба. Священными были объявлены и его калоши.

И вот теперь, в дом достойного, но уже скончавшегося сельчанина зачастили паломники. Они, как выясняется, пребывали в полной уверенности, что проведя священными калошами по голове, они избавляются от всех заболеваний и невзгод. Уходя же, оставляют в доме деньги и драгоценности. Кому это все достается, если достойный сельчанин уже 30 лет, как умер? Конечно калошам!

Раз они обладают способностью лечить людей, то наверняка они могут осуществлять коммерческую деятельность, открывать счета в банке, покупать недвижимость и автомобили. Священные же калоши! Это вам не сказочные туфли-скороходы Маленького Мука. Вот так, в стране, где южный город был столицей, произошла настоящая революция в медицине, да и вообще в мире высоких технологий.

Примечательно, что это случилось в тот самый момент, когда остальное человечество, не понимая степени своего отставания от жителей села, что расположилось в нескольких часах езды от южного города, обсуждали какие-то мелкие, второстепенные вопросы. К примеру, выяснилось, что крупнейший в мире онлайн-ритейлер, компания Amazon, раскрыла дизайн и возможности разработанного ею дрона для автоматизированной доставки посылок. Аппарат может взлетать и садиться вертикально, при горизонтальном полёте перемещаясь как самолёт. Или, компания Intel официально представила на выставке Computex новое, 10-е поколение процессоров Core. Эти чипы с архитектурой Ice Lake и ядрами Sunny Cove отличаются более производительной интегрированной графикой, встроенным контроллером Thunderbolt 3 и, главное, производятся по 10-нм техпроцессу — Intel наконец то готова к массовому выпуску таких чипов.

Несколько ранее, в Китае появились на свет первые генно-модифицированные дети, эта новость за несколько часов облетела весь земной шар. Профессор Хэ Цзянькунь заявил, что смог отредактировать ДНК эмбрионов и сделал их невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции, удалив ген CCR5. Две девочки-двойняшки родились в положенный срок и полностью здоровыми, хотя их отец заражен.

Наконец, Нобелевская премия в области медицины в 2018 году была вручена за прорыв в области изучения рака. Американец Джеймс Эллисон и японец Тасуко Хондзе нашли способ обратить против злокачественных опухолей собственные иммунные ресурсы организма. Новая терапия позволила улучшить состояние людей, страдавших неизлечимыми формами болезни. Кроме того, она не так токсична, как «химия», и воздействует направленно на пораженные клетки.

Вот такой ерундой был занят весь остальной мир, пока неподалеку от южного города происходило массовое излечение посредством волшебных калошей. Что особо возмутительно, научный мир демонстрировал позорную слепоту, не желая замечать столь прорывной инновации в мире науки и медицины! И вручение Нобелевской премии в области медицины американцу и японцу стало очередным доказательством пресловутых двойных стандартов. Справедливее же было наградить этой премией тех, кто придумал ноу-хау с волшебными калошами! Глядишь, это придало бы импульс для новых, такого же рода, ноу-хау. Но, не случилось. Кальсоны многих достойных, но покойных людей из деревень, что расположены близ южного города так и не были названы волшебными. Пока не были. Они смиренно ждали своего часа.