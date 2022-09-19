Новые перспективы азербайджано-литовского сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящейся с трехдневным рабочим визитом в нашей стране вице-министром здравоохранения Литвы Аушрой Билотене-Мотеюнене. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Литвы в нашей стране Эгидиус Навикас.

В ходе беседы, прошедшей в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, стороны обсудили текущее состояние азербайджано-литовского сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки и потенциальные возможности его развития.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул успешное сотрудничество во многих сферах, в том числе и в области здравоохранения и медицинской науки. По его словам, для повышения эффективности системы здравоохранения наших стран есть все необходимые инструменты по взаимодействию в сфере медицинского образования: «Более того, существуют оптимальные условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального образования медицинских специалистов».

В своей речи министр также подчеркнул, что есть большой потенциал для обмена опытом между национальными институтами общественного здравоохранения и расширения сотрудничества в области фармацевтики: «Нам привлекателен опыт Литвы в реструктуризации института общественного здравоохранения и в сфере усовершенствования реабилитационных услуг, соответствующих европейским стандартам».

Выразив признательность за теплый прием, Аушра Билотене-Мотеюнене отметила, что Литва готова всячески содействовать модернизации системы медицинского образования в Азербайджане в соответствии с признанными на международном уровне методологиями и стандартами.

Вице-министр здравоохранения Литвы напомнила, что в мае текущего года между Литовским университетом наук о здоровье (LSMU) и Азербайджанским медицинским университетом (АМУ) был подписан Меморандум о сотрудничестве. «Этот документ поспособствует расширению медицинского сотрудничества между нашими странами», — добавила Аушра Билотене-Мотеюнене.

На встрече также обсуждались вопросы совершенствования процесса подготовки медицинских кадров, были предложены конкретные шаги по взаимодействию сторон.