Реконструкция заповедника «Янардаг» подходит к концу

Работы по реконструкции в заповеднике «Янардаг» завершатся до конца мая, и он будет открыт для посещения, сказал во вторник Trend председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

По словам председателя Госагентства, наряду с реконструкцией Государственного культурно-исторического заповедника «Басгал» готовятся проекты по развитию шести заповедников, находящихся в подчинении Агентства.

Отметим, что 29 декабря 2017 года Президент Ильхам Алиев посетил Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг». Глава государства подчеркнул, что состояние этого заповедника не соответствует сегодняшнему уровню развития страны, и поручил соответствующим структурам создать необходимые условия для азербайджанских граждан и туристов, которые будут отвечать высоким стандартам. В этой связи, глава государства 17 июля 2018 года подписал распоряжение о мерах по реконструкции Государственного культурно-исторического и природного заповедника «Янардаг».