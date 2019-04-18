Реакция Йылдырыма на победу Имамоглу

Кандидат от Партии справедливости и развития на муниципальных выборах в Стамбуле Бинали Йылдырым поделился в учетной записи в Twitter мнением о победе своего оппонента, представителя оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу.

«После выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выдала господину Имамоглу мандат на пост главы муниципалитета Стамбула. Я надеюсь, что это правильное решение. Демократия и право сказали свое слово. Думаю, что нет необходимости обострять ситуацию. Наша партия продолжает пользоваться своими законными правами. Последнее слово остается за ЦИК», — написал Б.Йылдырым.

Напомним, что Э.Имамоглу набрал 4 млн 169 тысяч 765 голосов, а Б.Йылдырым — 4 млн 156 тысяч 36 голосов.