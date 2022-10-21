Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 октября навестил в Центральной клинической больнице заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырыма, депутата Шамиля Айрыма и сотрудника службы безопасности Огузхана Демирчи, попавших в ДТП в ходе визита в нашу страну.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства пообщался с ними и пожелал им скорейшего выздоровления.

Бинали Йылдырым, Шамиль Айрым и Огузхан Демирчи в свою очередь выразили благодарность Президенту и медицинскому персоналу за оперативную доставку вертолетом с места происшествия в больницу Баку и своевременное медицинское обследование и лечение.