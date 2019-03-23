Расследование Мюллера о вмешательстве России в выборы США: известно об интересной детале

Специальный прокурор США Роберт Мюллер передал Минюсту страны отчет итогов расследования относительно вмешательства России в выборы американского президента 2016 года, однако новых обвинений в документе не выдвинул.

О каком расследовании идет речь? Американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия любые обвинения отвергает.

В ноябре 2018 адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопрос о вмешательстве РФ в выборы. Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы.

По данным The New York Times, во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями России или посредниками не менее 100 раз.

С чего началось «русское расследование»? Основанием стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

Поводом для расширения «российского расследования» стало досье на действующего американского президента, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.

Расследование, которые вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер, должно было выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.

Впоследствии Мюллер выступил с докладом о своей работе и передал отчет Министерству юстиции США. Теперь же руководитель ведомства Уильям Барр должен принять решение о передаче всего документа или его частей в Конгресс США, или же относительно обнародования доклада. В то же время Минюст может передать в Конгресс только собственный итог доклада.

Правда, по информации американских СМИ, Мюллер в своем отчете не рекомендует никаких дополнительных обвинительных заключений.

Поэтому, сыновья и зять действующего президента США Дональда Трампа оказываются вне опасности на фоне завершения расследования по «русскому делу.

Ранее же команда Мюллера в ходе расследования выдвинула обвинения десяткам людей, включая российских хакеров и членов предвыборной кампании Трампа (24tv.ua)