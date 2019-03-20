Радован Караджич приговорен к пожизненному заключению

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ), рассмотрев апелляционную жалобу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, пришел к выводу, что он был информирован о преступлениях, совершенных в июле 1995 года в Сребренице после захвата города сербами, сообщает агентство Анадолу.

Радован Караджич, прозванный «боснийским мясником», приговорен к пожизненному заключению.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в 2016 году приговорил экс-лидера боснийских сербов к 40 годам заключения.

Караджич был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в преступлениях против человечности на территории Боснии и Герцеговины в 1992-1995 годах, геноциде в Сребренице и других военных преступлениях.

В июле того же года Караджич подал апелляционную жалобу на приговор суда, назвав решение судей «несправедливым и ошибочным». Он потребовал своего оправдания или повторного рассмотрения дела.

Сторона обвинения также выразила недовольство решением международного трибунала, заявив, что “частично удовлетворена вердиктом” и ожидает пожизненного заключения для Караджича.