В Бакинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор по уголовному делу Юниса Сафарова и 12 человек, обвиняемых в совершении заранее спланированного теракта против главы Исполнительной власти Гянджи и сотрудников полиции.
На процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева Ю.Сафарову было предоставлено последнее слово.
Он заявил, что не сожалеет о содеянном.
Суд удалился на совещание для вынесения приговора.
По решению суда Ю.Сафарова приговорили к пожизненному заключению.
Обвиняемый Акиф Алиев был приговорен к 20 годам, Махир Азизов — 20 годам, Расим Мустафаев — 20 годам, Гамлет Аббдуллаев — 19 годам, Джейхун Гурбанов — 18 годам, Фирудин Зейналов — 19 годам, Джафар Залов — 18 годам, Вугар Мамедов — 19 годам, Джейхун Салахов — 19 годам лишения свободы.
Поскольку обвиняемые по делу Анар Багиров и Рза Сархани скончались, наказание им не назначено.