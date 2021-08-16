В Бакинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор по уголовному делу Юниса Сафарова и 12 человек, обвиняемых в совершении заранее спланированного теракта против главы Исполнительной власти Гянджи и сотрудников полиции.

На процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева Ю.Сафарову было предоставлено последнее слово.

Он заявил, что не сожалеет о содеянном.

Суд удалился на совещание для вынесения приговора.

По решению суда Ю.Сафарова приговорили к пожизненному заключению.

Обвиняемый Акиф Алиев был приговорен к 20 годам, Махир Азизов — 20 годам, Расим Мустафаев — 20 годам, Гамлет Аббдуллаев — 19 годам, Джейхун Гурбанов — 18 годам, Фирудин Зейналов — 19 годам, Джафар Залов — 18 годам, Вугар Мамедов — 19 годам, Джейхун Салахов — 19 годам лишения свободы.

Поскольку обвиняемые по делу Анар Багиров и Рза Сархани скончались, наказание им не назначено.