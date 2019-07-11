Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатива исходила от украинской стороны.

Он отметил, что президенты обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

По словам Пескова, Путин и Зеленский договорились о продолжении на экспертном уровне работы по возвращению «удерживаемых с обеих сторон лиц».

«Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате», — заключил пресс-секретарь.

В пресс-службе украинского президента, в свою очередь, сообщили, что ключевой темой беседы стало «освобождение пленных военных моряков».