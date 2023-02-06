Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает #, об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Лавров выразил соболезнования Турции по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением.

«В развитие направленной руководству Турции телеграммы президента Российской Федерации В.В.Путина министр еще раз подтвердил готовность России незамедлительно оказать необходимую помощь», — говорится в заявлении МИД РФ.