Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Политики обсудили Россию, помощь Украине, а также недавний визит главы немецкого правительства в Китай. По данным Белого дома, лидеры «согласились, что недавние ядерные угрозы России являются безответственными».

«Они подчеркнули продолжающуюся приверженность Соединенных Штатов и Германии предоставлять Украине экономическую, гуманитарную и военную помощь», — говорится в заявлении.