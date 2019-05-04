Пучдемон обжаловал решение Центральной избирательной комиссии Испании

«Соответствующая апелляция уже подана», — сообщили РИА Новости в созданном Пучдемоном Совете по делам республики.

В конце апреля ЦИК Испании удовлетворила жалобы правой Народной партии и центристской партии «Граждане», исключив кандидатуры Пучдемона, бывшего советника по здравоохранению женералитета Тони Комина и бывшего советника образования каталонского правительства Клары Понсати из списков коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы), поскольку они находятся за пределами Испании. Коалиция обратилась с жалобой в мадридский суд, оспорив решение ЦИК.

Против него выступила прокуратура Испании. В заключении, направленном в административный суд №2 Мадрида, прокуратура оценивает решение избиркома как «не соответствующее правовым нормам», поскольку оно «нарушает пассивное избирательное право». Прокуратура напоминает, что в отношении ни одного из трех политиков не было вынесено судебное решение, которое бы запрещало им занимать выборные и государственные должности.