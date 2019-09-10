ПСЖ хочет продать Неймара в зимнее трансферное окно

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, так и не перешедший в другую команду в летнее трансферное окно, может покинуть клуб уже в январе.

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Tuttosport, спортивный директор парижан Леонардо хочет осуществить продажу 27-летнего футболиста в зимний трансферный период. Функционер устал от слухов и давления на клуб, которое оказывает окружение Неймара.

При этом, по словам источника, главными претендентами на бразильского форварда остаются два испанских гранда — «Барселона» и мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что заполучить игрока также хочет «Ювентус».

В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт нападающего с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года.