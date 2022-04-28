«Пари Сен-Жермен» может продать своего форварда Неймара. Об этом сообщает издание AS.

По данным источника, французский клуб планирует получить за бразильца €90 млн. Напомним, что ранее сам Неймар говорил о том, что планирует играть за «ПСЖ» еще три сезона.

Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2017 году. Парижане заплатили «Барселоне» за бразильца €222 млн, что стало рекордной суммой трансфера за всю историю футбола. Контракт Неймара и «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл в майке «ПСЖ» 25 матчей, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать пять результативных передач.