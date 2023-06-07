«Пари Сен-Жермен» планирует продать несколько звездных игроков этим летом, среди которых бразильский нападающий Неймар, сообщает RMC Sport.

Руководство клуба планировало продать форварда еще летом 2022 года, но так и не нашло подходящего покупателя из-за слишком высоких финансовых запросов Неймара и его слишком частых травм.

Помимо него, в число футболистов, которые с большой степенью вероятности покинут французский клуб в ближайшие месяцы, Ашраф Хакими, Марко Верратти, Карлос Солер, Ренату Саншеш, Уго Экитике и Мауро Икарди.

СМИ сообщали, что Неймар отверг предложение о переходе в одну из команд Саудовской Аравии. Ближневосточный клуб сделал бразильцу предложение на сумму €400 млн, но тот ответил отказом.

Неймара якобы интересует возможность выступать только за два клуба: «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».