Прокуратура возбудила дело в связи с превышением силы при разгоне митинга в Тбилиси

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с возможным превышением служебных полномочий со стороны полицейских при разгоне митинга в Тбилиси у здания парламента страны 20-21 июня. Об этом в понедельник заявил прокурор Кока Кацитадзе на брифинге.

«Генеральная прокуратура Грузии начала следствие по подпункту «б» части 3 статьи 333 («Превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия») УК Грузии в связи с акцией, которая проходила 20-21 июня 2019 года на проспекте Руставели возле здания парламента», — сказал Кацитадзе.(ТАСС)

| 2019-06-24T14:57:03+00:00 24 июня 2019, 16:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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