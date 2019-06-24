Прокуратура возбудила дело в связи с превышением силы при разгоне митинга в Тбилиси

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с возможным превышением служебных полномочий со стороны полицейских при разгоне митинга в Тбилиси у здания парламента страны 20-21 июня. Об этом в понедельник заявил прокурор Кока Кацитадзе на брифинге.

«Генеральная прокуратура Грузии начала следствие по подпункту «б» части 3 статьи 333 («Превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия») УК Грузии в связи с акцией, которая проходила 20-21 июня 2019 года на проспекте Руставели возле здания парламента», — сказал Кацитадзе.(ТАСС)