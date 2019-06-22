При пожаре в центре Парижа погибли три человека

Инцидент произошел в XI округе Парижа.

По данным пожарных, возгорание возникло рано утром в небольшом доме, который был построен в 1970-1980 годах. Как отмечает издание, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у 27 человек отмечены легкие травмы, передает РИА Новости.