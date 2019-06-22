При пожаре в центре Парижа погибли три человека

Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел в XI округе Парижа.
По данным пожарных, возгорание возникло рано утром в небольшом доме, который был построен в 1970-1980 годах. Как отмечает издание, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у 27 человек отмечены легкие травмы, передает РИА Новости.
Причина возгорания не известна. По данным радиостанции Franceinfo, пожар взят под контроль, но окончательно не потушен. На месте происшествия работают бригады пожарных и полицейских.
| 2019-06-22T11:44:15+00:00 22 июня 2019, 12:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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