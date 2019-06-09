Президент Мексики в разговоре с Трампом подтвердил готовность к сотрудничеству с США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу провел телефонные переговоры со своим коллегой из США Дональдом Трампом. Как передает ТАСС, об этом глава латиноамериканского государства сообщил в своем Twitter.

«Мы поговорили по телефону с президентом Трампом, — написал Лопес Обрадор. — Мы подтвердили ему нашу готовность дружить, вести диалог и сотрудничать во благо наших народов». В пятницу представители властей Мексики и США на переговорах в Вашингтоне смогли достичь договоренностей по вопросам миграции, Лопес Обрадор приветствовал это соглашение и назвал его «хорошим».

В соответствии с ним Мехико примет меры для пресечения нелегальной миграции в США, в том числе разместит военнослужащих своей Национальной гвардии по всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе. Кроме того, власти латиноамериканской страны будут активно бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.