Израиль подтвердил готовность придерживаться перемирия

Глава министерства иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что страна будет придерживаться Израилья с палестинской стороной в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей египетского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел провел переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри.

«Израильский министр в ходе телефонного разговора оценил усилия Египта по достижению перемирия с палестинской стороной. Ашкенази подчеркнул намерение Израиля придерживаться режима тишины», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, министры обсудили процедуры по облегчению восстановления сектора Газа после эскалации конфликта. В частности, собеседники отметили важность координации действий между странами и партнерами для стабилизации ситуации в регионе.

Правительство Израиля 20 мая единогласно приняло инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем. В 2.00 21 мая по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.