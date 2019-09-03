Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России

Во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщает пресс-службу главы государства.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев передал главе государства Азербайджана приветствия президента Владимира Путина.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в области политики, экономики, безопасности и во всех других сферах, подчеркивалась роль теплых отношений между главами государств двух стран в развитии связей, было сообщено, что в ходе визита в нашу страну делегации под руководством Николая Патрушева будут обсуждены законодательные вопросы и вопросы сотрудничества, связанные с борьбой с экстремизмом, терроризмом, была выражена уверенность в том, что данный визит внесет вклад в дело дальнейшего развития наших отношений, пишет Trend.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента России Владимира Путина, просил передать и его приветствия президенту России.