Пресечена попытка контрабандного ввоза в Азербайджан партии пиротехнических средств

На таможенном посту «Красный мост» задержан и осмотрен, следовавший из Грузии автомобиль марки Volkswagen Golf, управляемый гражданином Азербайджана.

Как сообщили в субботу Trend из Государственного таможенного комитета (ГТК), в ходе опроса гражданин сказал, что при нем и в транспортном средстве нет предметов, спрятанных от таможенного контроля.

Однако, во время таможенного досмотра в грузовом отсеке и топливном баке автомобиля было обнаружено 600 штук пиротехнических средств с маркировкой Mega Black Devil и 160 — Magic shots-405.

По факту ведется расследование.

| 2019-08-03T18:01:43+00:00 3 августа 2019, 18:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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