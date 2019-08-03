Пресечена попытка контрабандного ввоза в Азербайджан партии пиротехнических средств

На таможенном посту «Красный мост» задержан и осмотрен, следовавший из Грузии автомобиль марки Volkswagen Golf, управляемый гражданином Азербайджана.

Как сообщили в субботу Trend из Государственного таможенного комитета (ГТК), в ходе опроса гражданин сказал, что при нем и в транспортном средстве нет предметов, спрятанных от таможенного контроля.

Однако, во время таможенного досмотра в грузовом отсеке и топливном баке автомобиля было обнаружено 600 штук пиротехнических средств с маркировкой Mega Black Devil и 160 — Magic shots-405.

По факту ведется расследование.